مئات من هذه الصواريخ في مخابئ سرية بسوريا

ما زال الجيش السوري يمتلك صواريخ “سكود”، ويشار إلى وجود مئات الصواريخ من هذا النوع في مخابئ سرية بسوريا.

وتوجد هناك صواريخ متطوّرة يصل مداها إلى 700 كيلومتر، أي أن هذه الصواريخ تستطيع الوصول إلى بعض قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البحر المتوسط.

وجرى العرف على أن لا يُنظر إلى صواريخ “سكود” على أنها تنتمي إلى أسلحة الدقة العالية ولكن الصواريخ الموجودة في حوزة الجيش السوري صواريخ متطورة.

وكشفت الحرب في اليمن أن صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت” تواجه في أحيان كثيرة صعوبات كيرة في اعتراض الجيل القديم من صواريخ “سكود”. لذا فالمعتدون المحتملون سيواجهون مشكلات كبيرة في حال لجأ الجيش السوري إلى استخدام الصواريخ المتطورة من هذا النوع كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.