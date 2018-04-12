لفّق التهمة بحق ابنه البكر وشقيق زوجته.. وهذا ما جرى

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار حكما قضى بسجن اللبناني “خ. د.” مدة أربعة أشهر، وذلك بجرم تلفيق تهمة بحق ابنه البكر وشقيق زوجته لكشف مكان اقامة عائلته بصورة غير شرعية في تركيا واعادتهم الى لبنان.

وفي تفاصيل الملف، أن زوجة المتهم ل.أ (كردية تحمل الجنسيتين التركية واللبنانية) غادرت الاراضي اللبنانية مع اولادها الاربعة في تموز من العام 2006 برا عبر الاراضي السورية من دون علم الزوج الذي اتصل بالسفارة التركية في بيروت وأبلغ أحد المسؤولين فيها عن معلومات تفيد أن س.أ (شقيق زوجته وهو كردي يحمل الجنسية التركية) و خ.د (ابن المتهم البكر كونه لبناني) المقيمين في منطقة السراي في اسطنبول ينويان القيام بتفجير كنيسة في اسطنبول، فطلب منه مسؤول السفارة التقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية كونه لبنان وهذا ما تم.

محكمة الجنايات اتهمت خ.د بتقديم إخبار الى السلطات بحق أشخاص يعرف براءتهم ما تسبب بتحقيق قضائي بعد اختلاق ادلة مادية لجريمة لم تقترف لكنها ارتأت تخفيف الحكم مكتفية بمدة توقيفه وتغريمه مبلغ 100 الف ل.ل نظرا للدافع الانساني وراء فعلته (استعادة اولاده).