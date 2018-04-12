قائد “جيش الإسلام” يغادر الغوطة الشرقية

تداولت وسائل إعلام نبأ مغادرة قائد فصيل “جيش الإسلام” عصام بويضاني مدينة دوما، وتسليم مقاتليه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق بين القوات الحكومية والفصيل المسلح بوساطة روسية.

وأفاد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم بأن بويضاني غادر الغوطة الشرقية، الأربعاء، وأن مقاتليه سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة.

وأضاف المرصد أن معظم قيادات جيش الإسلام من الصف الأول، وبينهم عصام بويضاني، غادروا دوما فجر الأربعاء، ووصلوا إلى الشمال السوري مساء، مشيرا إلى أن مقاتلي الفصيل المعارض سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضا.

يذكر أن شائعات سرت قبل عدة أيام تقول إن شرعي التنظيم “أبو عبد الرحمن كعكة” قام بقتل قائد جيش الاسلام.