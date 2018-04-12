سيناتور أمريكي حول ضرب سوريا: أخشى ألا نفي بوعدنا

قال السيناتور الأمريكي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الأجنبية، إنه يخشى ألا يحصل ما توعّد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة حول “استعداد” روسيا حول استهداف سوريا بـ “صواريخ ذكية”.

وقال كوركر: “قلقي الوحيد هو ألا يحصل ذلك لأن العديد من الأمور يعلن عنها لكنها لا تطبق أبداً.”

وأضاف كوركر قوله: “إني بصراحة أشعر بالقلق أكثر على الطرف الآخر، وأفكر في كل يوم يمضي، بأننا نثبّت وجودنا أكثر بطريقة قد تخلق انفجاراً جيوسياسي، ولكن ولو قمنا بفعل ذلك مباشرة، وقبل تحضير الروس والإيرانيين والسوريين لذلك، كنا لنصبح في موقع أفضل، الآن نحن نعلن عمّا سنقوم بفعله، وللأسف فإن ذلك يضعنا بموقف قد يساهم بتصعيد نزاع أعظم.”

وعند سؤاله حول ما إن كان ترامب متهوّراً بتغريدته أجاب كوركر قائلاً: “أفضل لو أننا قمنا بذلك،” مضيفاً: “ما يقلقني هو أن الأمر قد طال كما هو الحال عليه الآن.. كلا الطرفين يقومون بما يشبه رفع المراهنات، ولكني أرى بأننا سنكون بموقع أفضل لو قمنا بفعل ما توعدنا بفعله.”