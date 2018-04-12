جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا.. إليكم أبرز المواقف

بدأت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، والوزراء.

وعلى جدول أعمال الجلسة 55 بنداً.

وعقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري قبيل الجلسة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو قبيل الجلسة: “لم يعد هناك وجود لموضوع النأي بالنفس في ظل خرق السيادة اللبنانية، واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية”.

ولفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إلى أن “موضوع صندوق التعويضات مرّ، ويبقى موضوع الدرجات للأساتذة”.

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “لم يخرج اي بيان من قبل 14 آذار استنكارا لخرق الأجواء اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلي، والصمت في هذه الحالة هو موقف مريب”.