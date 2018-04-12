شركات طيران تلغي رحلاتها إلى المنطقة خوفاً من العدوان الأميركي

أوقفت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى “بيروت” حتى إشعار آخر وذلك بسبب تحذيرات أمنية، دون تحديد ماهية هذه التحذيرات إلا أنها غالباً مرتبطة بتهديدات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بالإعتداء على سوريا.

كما أن شركة الطيران الصينية أعلنت أيضاً إيقاف رحلاتها إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي حول سوريا والحشود العسكرية في المتوسط.

اللافت في الأمر كان تحذير مجلس الدوما الروسي مواطني روسيا من السفر إلى المنطقة وذلك على خلفية التهديدات الأميركية.

يأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم حالة من الترقب بسبب التهديدات الأميركية لسوريا بشن عدوان عليها.