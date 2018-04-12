كنعان يدعو إلى بتعديل قانون تملك الاجانب

أكّد النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أنّ “الموازنة تتألف من 59 مادة واكثر من الف اعتماد للوزارات والادارات”، مضيفًا أنّ ” اصلاحات اساسية جرت مع موازنة 2018 ودعم مؤتمر سيدر جاء بعد 37 توصية اصلاحية من لجنة المال والمجلس النيابي”.

وأوضح أنّ “المادة 50 الاتية من الحكومة نصت على الاقامة الدائمة ولكن باتت الاقامة مؤقتة مربوطة بامتلاك الشقة بعد تعديلها في مجلس النواب”، لافتًا إلى أنّ “الاقامة لا تكسب حاملها الجنسية والسوري يمكن ان يتملك مع المادة 49 او بدونها والحل يكون اما في عدم البيع او في التشدد في قانون تملك الاجانب”.

وأضاف:” فلنذهب الى المجلس النيابي وندخل تعديلا على قانون تملك الاجانب في ضوء وجود اللاجئين السوريين في لبنان”، مشدّدًا على أنّه “في ضوء وجود مليون ونصف مليون سوري يمكن ان يتملكوا بمعزل عن المادة 49 فالتعديل مطلوب لجهة التشدد في قانون تملك الاجانب لحفظ البلد”.