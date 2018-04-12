الحريري تعليقاً على الأوضاع الإقليمية: “نعمل على تحييد لبنان”

40 دقيقة ago - 1:22 مساءً
الحريري تعليقاً على الأوضاع الإقليمية: “نعمل على تحييد لبنان”

علق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الاوضاع الاقليمية المتوترة قائلاً: “نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل ممكن أن تصيبه.”

وأكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن: “مؤتمر سيدر كان ناجحاً لمصلحة لبنان وقد دل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي بلبنان وبما تحقق منذ تشكيل الحكومة الحالية”.

وأضاف الحريري: “الإصلاحات المقترحة ستكون لمصلحة لبنان وستسهّل تنفيذ المشاريع التي سيتمّ إقرارها وهي اصلاحات ضرورية”.

وقال: “سمعت في الأيام الماضية تعليقات حول “سيدر” وأريد أن أؤكد اليوم أنّ نجاح المؤتمر هو نجاح للجميع وليس لسعد الحريري حصراً”.

40 دقيقة ago

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