تدابير سير في ساحة عاشوراء.. غداً

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

الساعة 16.30 من يوم الجمعة 13/4/2018، سيقام مهرجان في ساحة عاشوراء/تقاطع مستشفى “السان تيريز” – الضاحية الجنوبية، ومن المتوقّع أن يحضره حشود غفيرة من المواطنين.

لذلك، سيتم منع وقوف السيارات في محيط “السان تيريز” والصفير والجاموس، اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور ولحين الإنتهاء.

وللحؤول دون ازدحام السير خلال إقامة المهرجان، تطلب هذه المديرية العامة من سائقي الشاحنات وسيارات “البيك آب” الكبيرة الحجم، تجنّب الدخول إلى الضاحية الجنوبية بشكل عام وإلى محيط إقامة المهرجان بشكل خاص، إلا عند الضرورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.