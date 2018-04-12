القاضي صوان أصدر 3 قرارات اتهامية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم ارهابية، فاتهم في القرار الاول الفلسطينيين أحمد نضال خليل ويوسف بلال العرقوب بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد باقي الفصائل داخل مخيم عين الحلوة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 أسلحة من قانون 1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني سعيد نوح بجرم الانتماء الى “داعش” والقيام بأعمال لوجستية في عرسال والاتجار بالأسلحة سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم صوان في القرار الثالث الفلسطيني رجا المجذوب واللبناني عبد اللطيف حفوض بجرم الانتماء الى تنظيم القاعدة والتحريض على الانتماء الى التنظيم واطلاق النار في الهواء ومقاومة رجال الأمن مقاومة سلبية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 وهما أيضا معطوفتين على 217 عقوبات و72 أسلحة والمادة 380 عقوبات، وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.