أردوغان متمسك بواشنطن كحليف لبلاده

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمسك بلاده بالتحالف مع واشنطن والشراكة مع روسيا والتعاون مع إيران، مؤكدا أن العلاقات مع الصين وإيران وروسيا ليست بديلا عن العلاقات مع الغرب.

وقال أردوغان اليوم الخميس خلال تدشين مشروع للسكك الحديدية: “ليس لدينا أي نوايا لفض تحالفنا مع الولايات المتحدة، وسنبقي على شراكتنا مع روسيا وتعاوننا مع إيران”.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستحافظ على وجودها في سوريا إلى أن تصبح آمنة للجميع، وأضاف: “يخطئ كل من يدعم نظام الأسد .. وكذلك يخطئ من يدعمون تنظيم (ب ي د) الإرهابي. أما نحن فسنواصل مواجهة كلا الخطأين حتى النهاية ونريد وقف هذه المسرحية في سوريا والعراق، وسقوط الأقنعة عن الوجوه”.

وذكر أردوغان أنه سيحادث نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم حول الأزمة السورية، وذلك بعد يوم من حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ذات القضية.