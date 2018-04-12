الكرملين: موسكو وواشنطن على اتصال مستمر لتجنب الصدام في سوريا

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن خط الاتصال بين موسكو وواشنطن لتفادي الصدامات العرضية في سوريا لا يزال مفتوحا، وأن الطرفين يستخدمانه باستمرار.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عمّا إذا كان العسكريون الروس والأمريكيون يستخدمون قنوات الاتصال لتجنب سقوط الضحايا في حال ضرب سوريا: “نعم، خط الاتصال موجود وشغال”.

ولم يوضح الناطق ما إذا كان هذا الموضوع بالذات، أي احتمال ضرب سوريا قيد البحث، مشددا على أنه “يتحدث بشكل عام عن استخدام خط الاتصال من كلا الطرفين”.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يتابع عن كثب ما يصدر عن واشنطن من تصريحات حول توجيه ضربة محتملة لسوريا، محذرا من اتخاذ خطوات غير مسؤولة تعقد الوضع هناك.

وقال: “نعتقد أنه من الضروري تفادي أي خطوات قد تتسبب في تصعيد التوتر في سوريا. برأينا، مثل هذا الأمر قد يكون له تأثير مدمر لعملية التسوية السورية بأكملها”.

وأشار بيسكوف إلى أن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مبينا أن “هذه المسألة لم تكن موضع بحث بين موسكو وواشنطن، ولم يبادر إليها أحد”.

وتهدد الولايات المتحدة بضرب سوريا، بعد اتهامها دمشق وحلفائها باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما نهاية الأسبوع الماضي، بينما تنفي روسيا وسوريا وقوع أي هجوم بالكيميائي في دوما، وتصف الاتهامات الأمريكية بأنها باطلة وتعكس بحث واشنطن عن ذريعة لتنفيذ مخططاتها في المنطقة.