هل تتذكرون الممثل فكري صادق.. شاهدوا كيف أصبح ومن هو ابنه؟

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حضر الممثل المصري فكري صادق العرض الخاص لفيلم “قلب أسود” لمساندة ابنه الذي يشارك في بطولته.

وحضر والد الفنان مراد فكري إلى الحفل وبدا في غاية السعادة من بداية ابنه في عالم التمثيل، ولفت النجم المصري الانظار والتف حوله الناس لالتقاط الصور معه، لا سيما وانه لا يزال بنفس الملامح ولم يتغيّر شكله رغم تقدمه في العمر وغيابه لفترة طويلة عن الأعمال الفنية، وبدا فكري بصحة جيدة ولم تتغيّر ملامحه إلا من خلال شعره الذي كساه الشيب.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال فاسد يدعى “شهاب عبد العزيز” ويجسده الفنان أحمد هارون، الذي يجمع ثروته بطرق غير مشروعة، وتنتابه الشكوك حول سلوك زوجته ويقرر الانفصال عنها، ثم يختفي من الحياة في ظروف غامضة، حتى تعلم أسرته أنه توفي إثر حادث، وخلال الأحداث تعود روحه لتطارد زوجته وأسرته في قالب رعب مشوق.