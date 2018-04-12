“استقصاء بيروت” توقف مطلوباً للقضاء.. هذا ما بحوزته

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/04/2018 ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من توقيف مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرمي اطلاق نار ونقل أسلحة، وهو:

_ ع. إ. ( مواليد عام 1982، لبناني)

وضبط بحوزته مسدس حربي مزود بممشط بداخله 11 طلقة صالحة للاستعمال، وكيلو ونصف تقريباً من مادة حشيشة الكيف، وخمس غرامات من مادة الكوكايين، وزيت حشيشة الكيف، إضافة الى مبلغ من المال.

سلم مع المضبوطات الى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص.