هيئة الاشراف على الانتخابات تؤكد: نوثق المخالفات

وجه رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، بيانا الى المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه: “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ورغم تحذيراتها المتكررة، لا تزال حدة الخطاب السياسي والاعلامي في تصاعد مستمر. وفي هذا الاطار، تسجل هيئة الاشراف على الانتخابات استعمال لغة التشهير والقدح والذم والتجريح من المرشحين واللوائح ضد بعضها، في مخالفة صريحة وواضحة للفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الانتخاب، وانعكاس ذلك على وسائل الاعلام التي تقوم ببث او نشر التصريحات التي تتضمن مثل هذه الممارسات.

واذا كان قانون الانتخاب قد اعطى الهيئة، ولو في نطاق محدود، الحق بفرض عقوبات على وسائل الاعلام المخالفة من دون حق فرض عقوبات على المرشحين الذين لا يلتزمون بالاحكام القانونية المفروضة عليهم، الا ان ذلك لا يعني ان الهيئة غافلة عن توثيق وتسجيل هذه المخالفات وحفظها في الملف الانتخابي لكل مرشح والذي سيحال الى المجلس الدستوري، في حال طلبه، مع كل المستندات الاخرى المطلوبة، وادراج هذه المخالفات في التقرير النهائي الذي ستعده الهيئة وتحيله الى كل من رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية”.