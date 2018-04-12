عودة يلتقي حرب

عرض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده مع النائب بطرس حرب التطورات العامة.

بعد اللقاء قال حرب “زيارتي كانت مناسبة لتقديم واجب التهنئة بعيد الفصح المجيد. إنّ سيادة المتروبوليت الياس يمثّل بنظري، ونظر الكثير من اللبنانيّين الضمير اللبنانيّ الناطق بالحقّ والقيم، وهو رادع لكلّ خارج عن هذه القيم وهذا الحقّ. نحن نكنّ لسيادته الإحترام الكبير، وكان من واجبي أن ألتقي بسيدنا من أجل التشاور بما يجري في البلد، ومن أجل مناقشة قانون الإنتخاب ومساوئه وحسناته. تاليا، كانت مناسبة للتداول في شؤون الناس وشجونهم وحاجاتهم وخوفنا على الدولة وكيفيّة حمايتها”.