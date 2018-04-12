قبيسي يزور قصر عدل النبطية

زار مرشح “حركة أمل” دائرة الجنوب الثالثة – قضاء النبطية النائب هاني قبيسي قصر عدل النبطية، واستهل زيارته إلى الرئيس الأول لمحاكم النبطية القاضي أسعد جدعون الذي رحب “بالنائب قبيسي والوفد المرافق له”، متمنيا له “التوفيق في الاستحقاق”.

وشكر قبيسي “الرئيس الأول على استقباله”، متمنيا “أن يعم العدل على مختلف الأراضي اللبنانية”، مثنيا على “الدور الريادي والمميز الذي يقوم به جدعون على رأس مجموعة من القضاة المميزين من خلال حلهم لمجمل القضايا وتسهيل أمور المواطنين”.

وجال قبيسي على القضاة المناوبين في قصر العدل واطلع على عمل المحكمة من خلال زيارته لمكاتب الموظفين. كما زار مركز نقابة المحامين في محافظة النبطية.