ميركل تكره الروس بسبب درّاجة!

حاول المدير السابق للسكك الحديدية الروسية فلاديمير ياكونين، تفسير سبب البغضاء والكراهية التي تكنها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للروس.

وتطرق ياكونين لذلك في كتابه “المسار الغادر”Treacherous Path ولاحظ، أن أنغيلا ميركل على الرغم من أنها ولدت في ألمانيا الشرقية وتتحدث الروسية جيدا، إلا أنها تصر دائما على استخدام المترجمين خلال اللقاءات مع الروس، مرجحا أن يكون سبب ذلك في وجود “خوف معين” لديها.

وكتب واصفا أحد اللقاءات معها: “استقبلتني عند مدخل قاعة الضيافة وعلى الفور باشرت الحديث معي باللغة الروسية وقالت: سيد ياكونين أنت على حق، وأنا أخشى التحدث بالروسية. عندما كنت صغيرة، سرق أحد الجنود السوفيت دراجتي، ومنذ ذلك الحين أعاني من شعور، أعتقد يمكن وصفه بالعداء تجاه الروس”.

وفي معرض رده عليها أشار ياكونين، إلى وجود متجر كبير قريب وقال، إنه سيتوجه على الفور إلى هناك لشراء كل الدراجات الموجودة وإحضارها للسيدة ميركل، إذا كان ذلك “سيضمد جرحها العميق” رغم ثقته من أن ذلك لن يفيد على الأغلب.

ونشرت دار Biteback Publishing، كتاب ياكونين المذكور في 12 أبريل بنسختين ورقية وإلكترونية.