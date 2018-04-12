مجلس الوزراء دان استباحة اسرائيل الأجواء اللبنانية

أجمع مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على إدانة خرق اسرائيل الاجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية.

وقال عون في مستهل الجلسة: “لا نقبل أن تستبيح اسرائيل اجواءنا، وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى الى مجلس الامن الدولي في شأنه، وأي اعتداء اسرائيلي ضد أي دولة عربية، هو موضع ادانة ورفض من لبنان بشكل مطلق”.

وطلب عون من جهة أخرى، من وزير العدل سليم جريصاتي العمل على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة قضية المفقودين، والتي سبق للحكومة التي تولى فيها الوزير شكيب قرطباوي مسؤولية وزارة العدل ان اعدت مشروع قانون لتأليفها واقره مجلس النواب، وذلك بغية متابعة هذه القضية واعلام ذوي المفقودين بالمستجدات.

بدوره، تناول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما حققه مؤتمر “سيدر”، مؤكدا أن نجاح المؤتمر هو نجاح للجميع.

ولفت الى أن “مجموع المبالغ التي وفرها المؤتمر ليس نهائيا، إذ إن ثمة دولا أخرى تدرس ورقة العمل اللبنانية وستعلن التزاماتها قريبا، ومنها اليابان والصين”، مشددا على ان “لا شيء في عمل اللجنة التي ستتولى متابعة تنفيذ المشاريع التي ستمولها وتضم ممثلين عن الدول المانحة، يمس السيادة اللبنانية”.

وشدد على “ان ما يهمنا ان نحيد لبنان عن اي مشاكل يمكن ان تصيبه”.

وكان سبق الجلسة خلوة بين عون والحريري تم خلالها درس المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.