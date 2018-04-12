قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: “عدنا من مؤتمر سيدر في باريس، مع برنامج واضح للعمل والاصلاح والاستثمار، ونجحنا بأن كل الاصدقاء في العالم، وقفوا الى جانبنا بخط الدفاع الحقيقي عن لبنان، لكن هناك أصوات لا عمل لديها غير التشكيك وعرقلة أي مشروع فيه رائحة الحريري وتيار المستقبل”.

وأضاف الحريري عبر حسابه على “تويتر”: انا سعد رفيق الحريري، أراهن بإذن الله على أن بيروت ستفاجئ كل من يراهن على ضعف الصوت البيروتي مثل ما فاجأت العالم بمقاومتها للإسرائيلي قبل كل المقاومات ومثل ما فاجأت العالم بانتفاضتها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بيروت ستفاجئ العالم، بإذن الله بصناديق الاقتراع بـ 6 أيار”.

انا سعد رفيق الحريري، أراهن بإذن الله على أن #بيروت ستفاجئ كل من يراهن على ضعف الصوت البيروتي مثل ما فاجأت العالم بمقاومتها للإسرائيلي قبل كل المقاومات ومثل ما فاجأت العالم بانتفاضتها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بيروت ستفاجئ العالم، بإذن الله بصناديق الاقتراع بـ 6 أيار — Saad Hariri (@saadhariri) April 12, 2018

عدنا من مؤتمر #سيدر في باريس، مع برنامج واضح للعمل والاصلاح والاستثمار. نجحنا بأن كل الاصدقاء في العالم، وقفوا الى جانبنا بخط الدفاع الحقيقي عن لبنان. لكن هناك أصوات لا عمل لديها غير التشكيك وعرقلة أي مشروع فيه رائحة الحريري وتيار المستقبل #بيروت — Saad Hariri (@saadhariri) April 12, 2018