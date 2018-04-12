الحريري: بيروت ستفاجئ العالم

54 دقيقة ago - 8:09 مساءً المصدر: وكالات
الحريري: بيروت ستفاجئ العالم

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: “عدنا من مؤتمر سيدر في باريس، مع برنامج واضح للعمل والاصلاح والاستثمار، ونجحنا بأن كل الاصدقاء في العالم، وقفوا الى جانبنا بخط الدفاع الحقيقي عن لبنان، لكن هناك أصوات لا عمل لديها غير التشكيك وعرقلة أي مشروع فيه رائحة الحريري وتيار المستقبل”.

وأضاف الحريري عبر حسابه على “تويتر”: انا سعد رفيق الحريري، أراهن بإذن الله على أن بيروت ستفاجئ كل من يراهن على ضعف الصوت البيروتي مثل ما فاجأت العالم بمقاومتها للإسرائيلي قبل كل المقاومات ومثل ما فاجأت العالم بانتفاضتها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بيروت ستفاجئ العالم، بإذن الله بصناديق الاقتراع بـ 6 أيار”.

 

54 دقيقة ago

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

اعلانات

صفحة تويتر

خبر عاجل