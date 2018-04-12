عون استقبل القائم برئاسة المجلس العلوي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، القائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور، وعرض معه التطورات الراهنة وموقف الطائفة العلوية منها.

بعد اللقاء، اكد الشيخ عصفور انه شرح للرئيس عون “هموم ابناء الطائفة وحقوقها، لجهة استكمال ما تبقى من مؤسسات المجلس الاسلامي العلوي، من افتاء ومحاكم وتوظيف وسائر الحقوق في المواقع، ان كان في المؤسسات المدنية او العسكرية، ووضع ابناء الطائفة خارج البلاد”، شاكرا اياه على “ما تم انجازه ضمن هذه الحقوق”، آملا أن “تنصف هذه الطائفة اسوة ببقية الطوائف اللبنانية”.