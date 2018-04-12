وفاة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة: “استشهاد عبد الله محمد الشحري (28 عاما)، بطلق ناري في الصدر شرق خان يونس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي”، وتابعت “المصادر الصحفية في غزة تقول إن الجيش الإسرائيلي أطلق عليه الرصاص بذريعة أنه اقترب من الجدار الأمني الفاصل بين مدينة خان يونس وإسرائيل جنوب قطاع غزة”.

وجدير بالذكر، أن مسيرات العودة انطلقت إحياء لذكرى “يوم الأرض” وهو يوم يُحييه الفلسطينيون في الثلاثين من آذار/مارس من كل عام، وتَعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن ارتقاء ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

وكان الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 شباط/مارس الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى الخامس عشر من أيار/مايو المقبل الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لذكرى “النكبة الفلسطينية.

وارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات السلمية على حدود غزة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 31 شهيدا، إضافة لآلاف المصابين، منهم 10 ارتقوا يوم الجمعة الماضية، فيما أصيب في ذات اليوم 1354 شخصا منهم 491 إصابة بالرصاص الحي، ووصفت جراح 33 منهم بالخطيرة، بحسب بيانات رسمية.