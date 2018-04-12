الرياشي من مؤتمر فكر 16 في دبي

حاضر وزير الاعلام ملحم الرياشي، في المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي “فكر 16″، في دبي الذي اقيم برعاية نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بمشاركة مسؤولين رسميين عرب ودوليين.

وتحدث الوزير الرياشي في مداخلة خلال جلسة بعنوان “الإعلام وتحديات العصر” والتي تمحورت حول مساهمات القطاعات المؤثرة في صناعة الاستقرار، وتحديدا دور الاعلام العربي في التأثير على العقل العربي ووجدانه، وتكوين القيم والاتجاهات المجتمعية”، فأكد “أن الإعلام اليوم أصبح إعلاما أفقيا وحادا لا يتعامل مع الأحداث بدقة وعمق، وأصبح إعلام النتيجة من دون قراءة معمقة للأسباب، والقرار في الإعلام خاضع لتوتاليتارية وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تملكه شريحة كبرى منا لا تهتم بالتحقق والتدقيق، وذلك يعود لسببين: ضيق الوقت بسبب الطبيعة الاستهلاكية للحياة، وفقدان قيمة ولذة الجدل بطبيعته الفلسفية والثقافية والاجتماعية، إذ لم يعد هناك مكان لهذا الجدل وصولا إلى تبسيط الأمور وتسطيحها”.

ورأى الوزير الرياشي “أن صحافة اليوم هي في غالبيتها نمطية تخدم مجتمعا ينفعل الانفعالات نفسها ويخضع للمؤثرات نفسها، ويسعى إلى تعليب العقول الذي يتم وفق آلية خطرة، عبر حشرجة صالونات السياسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد “أن الحل يكون بإعادة المشهد إلى أصله، إلى القيم المشرقية التي يمكن تصديرها إلى العالم”، مستفيضا في أهمية وضع خريطة طريق عبر لجنة تنبثق عن المؤتمر ولا ينتهي عبر توصيات تقليدية تذهب الى الأدراج، بل توضع برسم المسؤولين في جامعة الدول العربية تقوم باستنهاض العقل العربي من جديد… وختم الرياشي قائلا: اتيت إليكم من بلدٍ جباله تغسل اقدامها بمياه البحر وتكلل الثلوج رؤوسها، لكن الثلج يذوب حين يذوب فنعرف من شدة الحزن على هذا المشرق ان الجبال تبكي”.

وكان تحدث في الجلسة الى الوزير الرياشي كل من مدير عام أبو ظبي للاعلام الدكتور علي بن تميم، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الدكتور ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة شركة هيكل للاعلام الأستاذ عبدالسلام هيكل. وأدارتها رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال أبو ظبي السيدة مينا العريبي.