جنبلاط: حرية الصحافة مقدّسة

2 ساعتين ago - 9:13 صباحًا المصدر: رصد
جنبلاط: حرية الصحافة مقدّسة

علّق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على قرار توقيف ناشر جريدة “الديار” شارل أيوب، وقال في تغريدة عبر تويتر: “ايا كانت الاسباب التي ادت الى اعتقال الصحافي شارل ايوب فان هذا الامر مستنكر ومرفوض. ان حرية الصحافة مقدسة”.

وأضاف: “اذا كانت التهمة بانه بالغ في بعض الكلام فاذهبوا وحاكموا بعض السياسيين الذين يرعبون القضاء ودوائر امنية وغيرها من الاوساط كونهم يتمتعون بحصانات خارجية تستبيح البلاد”.

2 ساعتين ago

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