جنبلاط: حرية الصحافة مقدّسة

علّق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على قرار توقيف ناشر جريدة “الديار” شارل أيوب، وقال في تغريدة عبر تويتر: “ايا كانت الاسباب التي ادت الى اعتقال الصحافي شارل ايوب فان هذا الامر مستنكر ومرفوض. ان حرية الصحافة مقدسة”.

وأضاف: “اذا كانت التهمة بانه بالغ في بعض الكلام فاذهبوا وحاكموا بعض السياسيين الذين يرعبون القضاء ودوائر امنية وغيرها من الاوساط كونهم يتمتعون بحصانات خارجية تستبيح البلاد”.

ايا كانت الاسباب التي ادت الى اعتقال الصحافي شارل ايوب فان هذا الامر مستنكر ومرفوض .ان حرية الصحافة مقدسة.واذا كانت التهمة بانه بالغ في بعض الكلام فاذهبوا وحاكموا بعض السياسيين الذين يرعبون القضاء ودوائر امنية وغيرها من الاوساط كونهم يتمتعون بحصانات خارجية تستبيح البلاد pic.twitter.com/O4BxmEEsnO — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 13, 2018