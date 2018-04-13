ناشط “داعشي” بقبضة “المعلومات”

2 ساعتين ago - 9:27 صباحًا
ناشط “داعشي” بقبضة “المعلومات”

في إطار سياسة الامن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، خاصة لجهة متابعة الاشخاص المشبوهين بانتمائهم لتنظيمات ارهابية، تم تحديد هوية أحدهم، وهو: ع. ش. ( مواليد عام 2000، سوري)، فقامت بتاريخ 8/04/ 2018، قوة من الشعبة بتوقيفه في محلة الضبية.

وأشارت مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة المعلومات في بيان لها إلى أنّه بالتحقيق معه اعترف بما يلي:

_ ينتمي لتنظيم داعش الارهابي.

_ دخل لبنان بطريقة غير شرعية (خلسة) بتاريخ 15/08/2016 قادماً من مدينة الرقة في سورية.

_ خضع لعدة دورات شرعية لدى التنظيم في سورية.

_ ناشط للغاية في نشر أفكار داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

_ يتواصل مع العديد من كوادر وعناصر التنظيم في سورية والعراق بغية تجنيد أشخاص للعمل لصالحه.

_ حضر الى لبنان بعد هزيمة داعش في الرقة بهدف العمل لصالحها، وباشر بنشر أفكارها عبر جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

2 ساعتين ago

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