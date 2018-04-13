“أمل” و”حزب الله” يسعيان الى تحقيق “فوز ساحق”..

2 ساعتين ago - 9:30 صباحًا المصدر: الجمهورية
“أمل” و”حزب الله” يسعيان الى تحقيق “فوز ساحق”..

تركّز الماكينات الانتخابية لحركة «أمل» و«حزب الله» جهودَها على رفعِ الحاصل الانتخابي من خلال الاقتراع بكثافة للائحة «الأمل والوفاء» في دائرة الجنوب الثالثة التي تضمّ أقضية النبطية، بنت جبيل ومرجعيون – حاصبيا، وذلك لسدِّ أيِّ ثغرةٍ تُمكّن التيارين الازرق والبرتقالي من تحقيق أيِّ خرق.

ويشدّد «أمل» و«حزب الله» على أنّ يوم الاقتراع في 6 أيار هو «محطةُ استفتاءٍ على خيار المقاومة والتنمية»، ويَعملان على تحقيق «فوز ساحق» بغية تحقيقِ أهداف عدة، منها:

تمكُّنُ تحالفِ «أمل» و«حزب الله» من فرضِ قوتِه في انتخابات رئاسة المجلس النيابي. وسعيُ هذا التحالف إلى فرضِ قوته في تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال كتلة نيابية وازنة.

2 ساعتين ago

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