من أوقع بـ”شارل أيوب”.. ؟!

أشارت مصادر مطلعة على التحقيقات القضائية التي أجريت مع ناشر جريدة “الديار” شارل أيوب إلى أنه أفاد عن وقوعه ضحية مكيدة نصبها له ثلاثة أشخاص هم: بشير سركيس، الفنان عامر زيان وابن شقيقته الإعلامي سيمون أبو فاضل من دون أن يقدّم أدلة أو أن يسرد تفاصيل تثبت تورط الثلاثة.



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