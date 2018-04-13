من أوقع بـ”شارل أيوب”.. ؟!

44 دقيقة ago - 10:26 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
من أوقع بـ”شارل أيوب”.. ؟!

أشارت مصادر مطلعة على التحقيقات القضائية التي أجريت مع ناشر جريدة “الديار” شارل أيوب إلى أنه أفاد عن وقوعه ضحية مكيدة نصبها له ثلاثة أشخاص هم: بشير سركيس، الفنان عامر زيان وابن شقيقته الإعلامي سيمون أبو فاضل من دون أن يقدّم أدلة أو أن يسرد تفاصيل تثبت تورط الثلاثة.

44 دقيقة ago

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