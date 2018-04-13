طوني فرنجية: “هذا هو هدفنا من الوصول إلى المجلس النيبابي.. “

أكد مرشح “المرده” طوني فرنجيه أن “واجب الشعب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لأنه فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والإنمائية وبهدف المحاسبة لاحقا”.

وشدد خلال لقاء مع أهالي منطقة علما في قضاء زغرتا، “على الاستمرار في العمل لإنماء مناطقنا بمعزل عن نتائج الانتخابات، فالإنماء غير مرتبط بالسياسية”، داعيا الى “المشاركة في التصويت، بناء على أسس سياسية لمن لم ينجروا إلى الفتنة والمذهبية، وللذين بقيت العروبة ومصلحة لبنان بوصلتهم الوحيدة”.

وقال:”معا سنقود الدولة التي تضمن مصلحتكم ومصلحة أبنائكم فوق كل اعتبار”، مجددا تأكيده أن “هدفنا من الوصول إلى المجلس النيابي ليس فقط لخدمة الناس إنما بهدف المساهمة في حصولهم على حقوقهم دون واسطة أو مساعدة من أي كان”.