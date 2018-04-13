في عكار.. توقيف لبنانيان من عصابة لسرقة السيارات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، للحد من ظاهرة سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية بغية توقيف مرتكبيها، وبعد تزايد هذه الظاهرة في منطقة عكار، باشرت قطعاتها المختصة اجراءاتها وتحرياتها وتمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة سرقة سيارات وأوقفت كل من:

– م. أ. ( مواليد عام 1993، لبناني)

– ع. ط. (مواليد عام 1989، لبناني)

فقامت بتاريخ 10/04/2018 قوة من الشعبة بتنفيذ عملية متزامنة في محلة ساعة العبدة، تمكنت في خلالها من توقيف المذكورين أعلاه، وضبطت سيارتين يقومان بإستخدامهما في عملياتهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما قاما بالاشتراك مع آخرين، بسرقة 7 سيارات وخاصة من طراز هيونداي وكيا، وذلك من مناطق: عكار العتيقة، سفينة الدريب، ببنين، تل حياة وحرار. وأنهما يهربان السيارات المسروقة الى الاراضي السورية مقابل 300 دولارٍ أميركيٍ لكل منهما عن كل سيارة.

العمل جارٍ لتوقيف سائر أفراد العصابة.



