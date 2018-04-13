فضيحة جديدة.. طفل غير شرعي لترامب !

قالت صحيفة New York Post إن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طفلا غير شرعي ثمرة علاقة سرية مع مديرة منزله.

وبحسب الصحيفة فإن حارس أمن يدعى دينو ساجودين كان يعمل في برج “ترامب تاور” بنيويورك، قدم هذه المعلومة لصحيفة “ناشيونال انكيرر”، مقابل 30 ألف دولار عام 2015، بعد أن وقع معها عقدا يتعلق بامتلاكها حقوق النشر الحصري، لكنها لم تنشر الخبر أبدا.

وينص العقد بحسب الصحيفة على أن يدفع ساجودين مليون دولار في حال سرب هذه المعلومة إلى أي طرف آخر أو تحدث عن الصفقة، لافته إلى أن الحارس فوجئ عند معرفته بتسرب الخبر إلى الصحافة.

وأضافت الصحيفة أن شركة “أميركان ميديا” المالكة لـ “ناشيونال انكيرر”، المتصدرة لعالم الأخبار الفضائحية في الولايات المتحدة، والمدارة من قبل ديفيد بيكر الذي يدعي بأنه مقرب من ترامب، هي التي دفعت 30 ألف دولار لحارس الأمن مقابل هذه المعلومة في ذلك الوقت.