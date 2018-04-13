أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت مذكرة إلقاء قبض بحق ماريا المعلوف بالدعوى المقامة عليها من المحامي اشرف الموسوي وآخرين على خلفية الشكوى بحقها بتحريض إسرائيل على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

وحثت الإعلامية اللبنانية في آذار 2017، إسرائيل على التخلص من نصرالله بتنفيذ غارة جوية تستهدفه.

وكتبت ماريا معلوف في تغريدة على حسابها عبر تويتر: “إذا كانت إسرائيل تعتبر حسن نصرالله عدوا لها فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلصنا منه فنصدقها وتحمي نفسها؟”، مضيفةً: “إذا كانت إسرائيل تطمح إلى صنع السلام حقًا، فلا مفر أمامها من القضاء على نصر الله الذي يشن حربا ضدها”.