طقس مشمس.. فكيف ستكون درجات الحرارة ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:
-الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
السبت: مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الارز من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %.
-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 24 درجة.
-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 19:09