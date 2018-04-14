دمشق تندد بالعدوان الثلاثي على الأراضي السورية

نددت الخارجية السورية بالعدوان الثلاثي “الغاشم”، الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم على سوريا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الثلاثي الغاشم الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سوريا، الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويظهر مجددا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية”.

وأضاف: “عدوان أنظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على سوريا، وردا على اندحار أدواتهم من التنظيمات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري، والهزيمة والفشل والعار بانتظارهم” حسب ما نقل التلفزيون السوري.

وتابع: “توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم على دوما يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح أكاذيبهم وفبركاتهم”.

وأكد أن الشعب السوري: “قابل العدوان البربري الغاشم بمعنويات عالية وخرج إلى الشوارع والساحات تنديدا به لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عزيمة وإصرار الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة بالاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب والدفاع عن سيادة سوريا ووحدتها أراضيها وشعبها وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كافة”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما على سوريا صباح اليوم السبت، حيث سقطت عشرات الصواريخ على مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص.