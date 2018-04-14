الشيخ “أفيخاي أدرعي”!

ينشط المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل فعّال. ولا يترك حدثاً عربياً يمرّ من دون أن يطلق تهديداته ووعيد العدو الصهيوني ضد العرب عموماً، وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خصوصاً، بالإضافة إلى إيران.

ضلاعة أدرعي في اللغة العربية باتت معروفة، لكن آخر ابداعاته يتمثّل في استعانته بآيات قرآنية، محاولاً إيصال رسائل إلى حزب الله حيناً، وحماس وإيران أحياناً أخرى، عبر فيدو أو كتابة، الأمر الذي دعا متابعي الرجل من العرب والمؤيدين للمقاومة بإطلاق هاشتاغ #سماحة_الشيخ_ أدرعي، ساخرين من كيفية تمكُّن عدو يقتل الفلسطينيين ويهدّد اللبنانيين من التحدث باسم الأنبياء.



على سبيل المثال، كتب المتحدث ذاته عبر تويتر، أمس، قال رسول الله (صلعم): {ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف} وفي حديث آخر قال: {ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه}.