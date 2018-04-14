لحود: الجيش السوري نجح في إفشال العدوان الثلاثي

اصدر المكتب الاعلامي للرئيس العماد اميل لحود البيان الاتي: “افقنا على عدوان ثلاثي اميركي-بريطاني-فرنسي مشترك على سوريا الشقيقة، اننا ندين ونستنكر اشد الاستنكار هذا الاعتداء غير المبرر على الشقيقة سوريا الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية الداعية الى احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب الحرة في المنطقة، وهو عدوان جاء لاستكمال العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا واستمرارا لمشروع الفتنة ودعم ادوات وفصائل الارهاب في سوريا تماما كما عودتنا امريكا واعوانها في كل مرة يسجل فيها تقدم الدولة السورية في حربها على الارهاب الممول من بعض الدول العربية. ان الذرائع والمبررات التي استند اليها دول العدوان الثلاثي هي ذرائع واهية لا مبرر ولا شرعة لها وخارجة عن اي منطق وتمثل غاية المهانة بالشرعة الدولية وبقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي”.

وتابع: “ان نجاح الجيش السوري في افشال هذا العدوان الثلاثي سيعطي رسالة واضحة الى العدو الاسرائيلي واعوانه بان سوريا اليوم ليست مكسر عصا ولا مستباحة وان مثل هذا الاعتداء لن ينال من سوريا ولا من عزيمة شعبها وجيشها، ولن يثني الدولة السورية عن حربها ضد الارهاب وادواته وسيزيد من لحمة الشعب والجيش السوري حول قيادته ولا بد لنا من توجيه التحيه لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في تصديها للعدوان”.

وختم لحود: “إننا إذ نعلن وقوفنا الثابت الى جانب حق الشعب السوري وقيادته ايمانا منا بصوابية موقف القيادة السورية الحكيمة التي تقود سوريا العروبة الى النصر المؤكد”.