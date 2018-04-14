فرنجية: هذا الاعتداء الصارخ يؤكد انتصار سوريا

4 ساعات ago - 11:44 صباحًا المصدر: رصد نيوز
فرنجية: هذا الاعتداء الصارخ يؤكد انتصار سوريا

دان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيّة في تغريدة عبر تويتر، “العدوان على سوريا الذي تغاضى عن التحقيقات وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصمّ الآذان عن محاولة التهدئة”.

وقال فرنجية: “هذا الاعتداء الصارخ يؤكد مرة أخرى انتصار سوريا في وجه كل المخططات”.

4 ساعات ago

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