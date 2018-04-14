خوري: القروض المقدمة في مؤتمر سيدر مشروطة!

رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن الضربات على سوريا موضعية وليست كما يتم الحديث عنها عن اسقاط النظام، لافتاً الى أن استقرار لبنان يحمي استقرار المنطقة.

وعن القروض المقدمة في مؤتمر سيدر ، لفت خوري ضمن برنامج نهاركم سعيد عبر الـ LBCI الى أن هذه القروض مشروطة بالإصلاحات وهناك آلية للمتابعة، وقال:”الإصلاحات المالية تتضمن ضبط المال العام في الموازنة وتخفيض العجز من خلال حل مشكلة الكهرباء اولاً”.

الى ذلك، دعا خوري الى وقف التوظيف في الدولة، واعادة النظر بالقانون التقاعدي في لبنان، ودراسة جدوى كل وظيفة وانتاجيتها، واعطاء الدولة الحق بصرف الموظف