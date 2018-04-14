الأسد يطلع روحاني على تفاصيل العدوان الثلاثي على سوريا وكيفية صده

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبّر فيه الأخير عن إدانته الشديدة للعدوان الثلاثي على سوريا.

وأكد الرئيس الإيراني على استمرار وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأعرب عن ثقته بأن هذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

من جهته أطلع الرئيس الأسد نظيره الإيراني على تفاصيل الاعتداء وكيفية صده.

وأشار الأسد إلى أن العدوان وقع لأن الدول الغربية أدركت أنها فقدت السيطرة على الوضع، وأحست في نفس الوقت، أنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم.

كما أكد الأسد أن العدوان وقع بعد أن فشلت الجماعات الإرهابية في تحقيق أهداف الدول المعتدية التي زجت بنفسها في الحرب على سوريا.