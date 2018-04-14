الرحلات الكويتية تعود من وإلى بيروت

4 ساعات ago - 5:14 مساءً المصدر: وكالات
الرحلات الكويتية تعود من وإلى بيروت

أعلنت ​الخطوط الجوية الكويتية​ عن إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة من والى ​بيروت​ اعتباراً من يوم غد الأحد الواقع فيه 15 نيسان وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت يوم الخميس في بيان عن أنه “بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية ​لبنان​ الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير ​الأمن​ والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس 12 نيسان وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع”.

4 ساعات ago

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