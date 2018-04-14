جنبلاط يعلّق على الضربات الغربية على سوريا

2 ساعتين ago - 6:51 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط يعلّق على الضربات الغربية على سوريا

علق النائب وليد جنبلاط على الضربات الغربية على سوريا قائلا: “لا قيمة لهذه الضربات على سوريا طالما لا ترفق بالحل السياسي المبني اساسا على اعتماد السلطة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وهذا يتطلب الاجماع الدولي المفقود اليوم.”

واضاف في تغريدة عبر تويتر: “في هذه الاثناء، يجري تهجير مئات الالاف من السوريين وجرف ممتلكاتهم ومصادرة اراضيهم”.

2 ساعتين ago

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