جنبلاط يعلّق على الضربات الغربية على سوريا

علق النائب وليد جنبلاط على الضربات الغربية على سوريا قائلا: “لا قيمة لهذه الضربات على سوريا طالما لا ترفق بالحل السياسي المبني اساسا على اعتماد السلطة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وهذا يتطلب الاجماع الدولي المفقود اليوم.”

واضاف في تغريدة عبر تويتر: “في هذه الاثناء، يجري تهجير مئات الالاف من السوريين وجرف ممتلكاتهم ومصادرة اراضيهم”.

لاقيمة لهذه الضربات على سوريا طالما لا ترفق بالحل السياسي المبني اساسا على اعتماد السلطة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب .وهذا يتطلب اجماع دولي المفقود اليوم.وفي هذه الاثناء يجري تهجير مئات الالف من السوريين وجرف ممتلاكاتهم ومصادرة اراضيهم pic.twitter.com/RqpoR6CmOk — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 14, 2018