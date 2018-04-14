حماس تدين العدوان الثلاثي على سوريا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم السبت، عدوان الولايات المتحدة وحلفائها على الأراضي السورية.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي “الضربات الغربية عدوانا سافرا على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته”.

واستهجنت الحركة الادعاءات الأمريكية بحماية المدنيين، بينما تؤيد وتدعم أمريكا بقوة الجرائم الإسرائيلية وانتهاكاتها وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل.





وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات العربية وتوحيد صفوفها، وتعزيز عوامل ومقومات صمود شعوبها وحقن دمائهم واحترام إرادتهم كركيزة أساسية في مواجهة أي عدوان.‏