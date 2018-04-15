هل شنت إسرائيل عدواناً على حلب؟

نفى حزب الله، مساء السبت، وقوع غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري.

وقال حزب الله في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الإعلام الإسرائيلي والمسلحين، عن غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي أو في الجنوب السوري.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دوي انفجار هائل سُمع داخل منطقة ريفية تسيطر عليها الحكومة السورية جنوبي حلب.

وأضاف المرصد أنه لم يعرف بعد سبب الانفجار أو هدفه. ولم يتسن التأكد من أن الحادث الذي حصل أهو انفجار أو قصف جوي.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات جوية في سوريا بمشاركة بريطانيا وفرنسا، استهدفت خلالها مواقع عسكرية تابعة للقوات السورية.