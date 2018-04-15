الضابط المنشق “رياض الأسعد” يتحدث عن دخول دمشق!

أكد الضابط المنشق رياض الأسعد، مؤسس ميليشيا “الجيش الحر”،أمس السبت، أن الميليشيات المسلحة في سوريا تستطيع دخول قلب مدينة دمشق وإسقاط النظام في 40 يومًا فقط، محددًا شرطًا لذلك.

وقال “الأسعد” في حديثٍ مطولٍ مع صحيفة “يني شفق” التركية: إن “هناك 130 ألف مقاتل في صفوف المعارضة في سوريا، مقابل 47 ألف جندي ضمن جيش النظام”.

وأضاف: “بناء على ذلك، في حال وقع تنفيذ عملية عسكرية ضد النظام تستهدف قواته الجوية وتعمل على كسر تفوقه الجوي، في ظل توفير الغطاء الجوي لقوات المعارضة، ستتمكن هذه القوات من دخول دمشق خلال 40 يومًا”.