سوريا توجه رسالة هامة إلى قطر !

وصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية موقف قطر بالسماح لطائرات لعدوان الثلاثي على سوريا استخدام الأراضي القطرية منطلقاً قصف الأراضي السورية بالمخزي، متهما اياها بتقديم مختلف أشكال الدعم للعصابات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية وفي مقدمتها سوريا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن الاشمئزاز من الموقف المخزي لحكام مشيخة قطر بدعم عدوان الثالوث الغربي الاستعماري على سوريا والسماح بإطلاق حمم العدوان الحاقد من قاعدة العيديد الأميركية في قطر.

وأضاف المصدر: ليس من الغرابة بمكان أن يتخذ صبيان مشيخة قطر مثل هذا الموقف وهم الذين قدموا مختلف أشكال الدعم للعصابات الإرهابية في تنظيم الإخوان المسلمين وغيره بهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية وفي مقدمتها سوريا.

وأكد المصدر أن: عائلة آل ثاني بهذه المواقف برهنت بشكل لا لبس فيه عن تنكرها لانتمائها العربي وارتهانها بشكل كامل لأعداء الأمة العربية وعلى حكام هذه العائلة تحمل نتائج هذه السياسات الرعناء وخيانتهم الفاضحة الأمر الذي يستوجب على أبناء شعبنا في قطر وضع حد لتمادي حكامه المتسلطين على رقابه ومحاسبتهم على سياساتهم الحمقاء.