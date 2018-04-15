الأسد يهدي الورد لكوريا الشمالية رغم صمتها على العدوان الثلاثي

تحتفل كوريا الشمالية اليوم بعيد ميلاد كيم إيل سونغ، جد زعيم البلاد الحالي كيم جونغ أون، وذلك إحياء لـ”يوم الشمس” أهم الأعياد الرسمية في البلاد.

وأهم الملاحظات التي سجلتها عدسات المصورين التي رصدت توافد الكوريين الشماليين على ضريح كيم إيل سونغ لوضع أكاليل الزهر تخليدا لذكراه، إكليل علّق باسم الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة هذا العيد.

واللافت في مبادرة الرئيس السوي، أنها تأتي في أعقاب الضربة الغربية لسوريا، والتي لم تدنها بيونغ يانغ، ولم تعلق عليها ولو ببنت شفة تضامنا مع السوريين، كما جرت العادة في علاقات البلدين.

إلا أن المراقبين، يعزون الصمت الشمالي للتهدئة الصامدة في الوقت الراهن بين بوينغ يانغ وواشنطن.

وبين المظاهر الجديدة المسجلة في عيد “يوم الشمس” لهذا العام، أنه لم تظهر في شوارع الشمال اللافتات والملصقات الكبيرة التي تمجد الصواريخ الكورية الشمالية، وعبارات التنديد وتحدي الغرب.

وشهدت بيونغ يانغ أمس السبت انعقاد اجتماع رسمي بهذه المناسبة، ألقى خلاله الزعيم كيم جونغ أون، كلمة لم يتطرق فيها إلى النجاحات التي حققتها بلاده في البرامج النووية والصاروخية، كما جرت العادة طيلة السنوات الماضية.