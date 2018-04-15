سيناتور روسي: حماقة ترامب قدمت خدمة كبيرة للقيادة السورية

وصف عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي زياد سبسبي الضربات الصاروخية على سوريا بأنها تأتي في سياق”رفع العتب”.

وقال إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب” يعكس محاولة الإدارة الأمريكية بأن واشنطن تعتبر نفسها وصيا على البلدان الأوربية مثل فرنسا وبريطانيا التي شاركت في العدوان” .

وشدد سبسبي خلال حلقة خاصة من برنامج” قصارى القول” على أن “هذه الضربة غير الموفقة من النواحي السياسية والعسكرية والاجتماعية وحتى النفسية يمكن أن تصل بالعملية السياسية سواء في جنيف أو في أستانا إلى طريق مسدود”. وأضاف ” يمكننا القول إنها دقت آخر مسمار في نعش التسوية السياسية”.

وعبر سبسبي عن الاستغراب من أن ما توصف بالمعارضة السورية المعتدلة أيدت الضربة العسكرية. وتسال” كيف يمكن الترحيب بعدوان على البلد مهما كانت الخلافات بين المعارضة والحكومة”!

وبحسب عضو مجلس الاتحاد الروسي فإن “ترامب والشركاء في العدوان قدموا خدمة كبيرة للحكومة السورية”.

وقال ” بسبب العدوان أعلنت القيادة الروسية أنها ستعيد النظر في قرار تعليق تزويد القوات المسلحة السورية بمنظومة الدفاع الجوي اس -300″ بما يعني أن دمشق قد تحصل في القريب على هذه المنظومة التي طلبتها منذ عقود”.

بدوره أشار الدبلوماسي الروسي السابق؛ أستاذ العلوم السياسية في مدرسة الاقتصاد العليا سيرغي فاروبيوف، الذي عمل لسنوات طويلة في عدد من البلدان العربية الى أن” روسيا كانت علقت تزويد دمشق بالمنظومة المتطورة رغبة في عدم تصعيد الوضع الإقليمي المتأزم. وانسجاما مع روح التعاون مع الشركاء الغربيين” وقال ” أهنئ ترامب وحلفاءه لأنه فتح الطريق أمام وصول اس-300 إلى الجيش السوري الذي قد يحصل أيضا على منظومات متقدمة أخرى”.