الأسد يحدد مهلة تعافي سوريا اقتصادياً

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد 15 أبريل/ نيسان، إن بلاده يلزمها من 10 إلى 15 عاما لإعادة إنعاش الاقتصاد.

ونقل البرلماني الروسي، دميتري سابلين، عن الرئيس الأسد قوله: “إعادة البنية التحتية سيتكلف 400 مليار دولار على الأقل، ويلزم لهذا وقت من 10 إلى 15 عاما”، وذلك خلال لقائه مع البرلمانيين الروس.

وكان الرئيس السوري قد التقى، اليوم الأحد، مجموعة من البرلمانيين الروس، من بينهم عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما سيرغي جيليزينياك.

وقال جيليزينياك إن “اجتماع البرلمانيين الروس مع الرئيس الأسد، كان بناء وذا أهمية من كلا الجانبين”.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر أمس السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات “بي-1 بي” من منطقة التنف.