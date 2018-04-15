هذا ما قاله الفنانون السوريون عن العدوان الثلاثي!

علّق عدد من نجوم الفن السوري على الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر أمس السبت على سوريا.

وكتب الممثل السوري باسم ياخور، على حسابه في موقع “إنستغرام”: “رح تضلي منورة رغم عن انوف المعتدين”.

فيما كتب الفنان السوري مصطفى الخاني، صاحب شخصية النمس الشهيرة في مسلسل “باب الحارة”: “إذا العالم وقف ضدك يا سوريا.. بكفي أن الله معك”.

واكتفت الممثلة والمغنية السورية ديمة قندلفت، بنشر صورة العلم السوري عبر حسابها على “تويتر”.

وتمنت الفنانة السورية يارا صبري السلامة لأهل سوريا، لافته إلى أن القصف لا ينتج عنه سوى الخسارة والدمار.

فيما فضلت المطربة السورية أصالة نصري عدم التحدث كثيرا واكتفت بالإشارة إلى أن الضربة نتجت عن لعبة قذرة.

واستهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية فجر السبت، عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها لمعاقبة دمشق على هجوم كيميائي مزعوم في دوما في الغوطة الشرقية.