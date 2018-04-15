“جان طالوزيان” يعتذر عن حضور مباراة “الشانفيل والحكمة”

صدر عن المكتب الإعلامي للمرشح عن المقعد الارمن كاثوليك في دائرة بيروت الاولى العميد جان طالوزيان البيان التالي:

يشكر العميد جان طالوزيان المدرب فؤاد ابو شقرا ورابطة جمهور الحكمة على الدعوة الكريمة التي وجهت اليه لحضور المباراة اليوم الأحد في ملعب غزير، لكنه يعتذر عن الحضور خصوصاً في زمن الانتخابات النيابية كي لا تفسر الامور في غير نصابها، وهو ان يحاول البعض الادعاء بإدخال الرياضة في السياسة واستغلال النادي وجمهوره في المعركة الانتخابية.

ويعدكم أن يبقى دائماً الى جانبكم بعد السادس من أيار المقبل لما فيه خير نادي الحكمة بيروت والرياضة اللبنانية بشكلٍ عام. ويتمنى لنادي الحكمة بيروت كل التوفيق في مباراته اليوم بمواجهة فريق الشانڤيل في ملعب غزير ضمن إطار ربع نهائي بطولة لبنان بكرة السلّة وتأهله إلى النصف النهائي .