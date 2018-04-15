طوني فرنجية: “لنصوت لمن جعل مبارح فخرا لنا”

دعا مرشح تيار “المرده” طوني فرنجيه الى “التصويت في الانتخابات المقبلة بناء على النهج والمبدأ، لا للأشخاص وللشعارات”، قائلا: “لنصوت لمن جعل مبارح فخرا لنا، وللأمل الذي سنحمله بكرا”.

وتابع فرنجيه خلال لقاء مع أهالي عدد من القرى في قضاء زغرتا: “تاريخنا مشرف، وهو أكبر دعامة لبرنامجنا الانتخابي، فالبرامج تتشابه وما يميزها عن بعضها المصداقية التي لا يثبتها إلا التاريخ”، مضيفا: “خير دليل على تاريخنا هو تماسكنا وبقاؤنا في أرضنا”.

وأشار إلى “أننا شعب لا يمكن أن تغريه غنائم السلطة، وسنضع حدا لكل ذلك في 6 ايار، وسنكون من يخدم الناس لا لمن يرشيهم”، متسائلا: “أين الكهرباء التي وعدوا بها عام 2015؟ وأين الدولة النفطية التي وعدوا بها عام 2016، وأين أنابيب الغاز، وأين الاقتصاد الذي ينهار يوما بعد يوم؟”.

وأكد فرنجيه أن “لبنان يعاني الكثير من الحرمان نتيجة السياسات المتبعة. والدولة هي القادرة على سد كل الثغرات الحاصلة من خلال أجهزتها ومؤسساتها وسياستها”، مشددا على أن “السياسات الاقتصادية الصائبة هي التي تخلق فرص عمل، والقضاء المستقل هو الضمانة لتحقيق العدالة، والاستراتيجية الدفاعية هي التي تكفل حماية المواطنين وأمنهم.. لا الزعماء”.

وتابع: “ليكن السادس من أيار يوما تاريخيا لإطلاق العجلة التي سنصنع من خلالها فرقا ونرفع عبرها الحرمان عن شعبنا، فتكون أعمالنا وانجازاتنا بعد الانتخابات هي الطريق لامتدادنا وتوسعنا ولنكن حزبا قويا لكل اللبنانيين الشرفاء الذين يعتزون بوطنيتهم ويتعالون عن مصالحهم بعيدا من الخطابات الطائفية والفتنوية”.